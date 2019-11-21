المؤتمرنت -

وصول سفينة للحديدة تحمل 30 ألف طن بنزين

أعلنت شركة النفط اليمنية عن وصول السفينة "ماجنون" محملة بكمية 29 الفا و 933 طنا من مادة البنزين إلى غاطس ميناء الحديدة بعد احتجازها لتسعة أيام من قبل تحالف العدوان.



وأضحت الشركة في بيان لها أن تحالف العدوان لا يزال يحتجز خمس سفن نفطية ويمنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة إمعانا في تضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم رغم الحاجة الماسة للمواد البترولية.



وأشار البيان إلى أن المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية وجه المختصين بفرع الحديدة بسرعة الترتيب لدخول السفينة وإجراء الفحص المختبري للكمية المحملة عليها والبدء بعملية التفريغ في حال مطابقتها للمواصفات المعتمدة.