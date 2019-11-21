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المؤتمر نت - قتل وجرح 45 شخصاً من المهاجرين الأفارقة بنيران العدو السعودي في محافظة صعدة، فيما استمرت قوى العدوان في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة

قتلى وجرحى أفارقة بنيران سعودية في صعدة

المؤتمرنت -
قتلى وجرحى أفارقة بنيران سعودية في صعدة
قتل وجرح 45 شخصاً من المهاجرين الأفارقة بنيران العدو السعودي في محافظة صعدة، فيما استمرت قوى العدوان في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين جلهم أطفال خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مصدر أمني إن عشرة أشخاص من الجنسيتين الصومالية والإثيوبية، قتلوا وأصيب 35 آخرين جراء قصف مدفعي سعودي استهدف سوق الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.

وأوضح المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديريتي رازح و منبه الحدوديتين فيما شن طيران العدوان خمس غارات على مديرية الظاهر الحدودية.

وأكد المصدر إصابة ثلاثة أطفال وامرأة مسنة بقصف مدفعي لقوى العدوان استهدف منازلهم في منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة، مشيراً إلى أن قوى العدوان قصفت منطقة الجاح بشكل مكثف بالعيارات المتوسطة والثقيلة.

وذكر المصدر أن قوى العدوان قصفت شمال مديرية الدريهمي المحاصرة ما أدى إلى احتراق منزل مواطن، كما قصفت منازل المواطنين في الجربة العليا بالمديرية نفسها.

وأفاد المصدر أن قوى العدوان قصف بقذائف المدفعية وبالأسلحة الثقيلة والمتوسطة منازل وممتلكات المواطنين بمدينة الدريهمي.








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