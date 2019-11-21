المؤتمرنت -

الأرصاد: هطول أمطار متفاوتة على عدة محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول امطار متفاوتة الشدة وتشكل السديم والشابورة المائية أو الضباب، في عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته التنبيهية، أنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة قد تصاحبها العواصف الرعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً وحتى تعز ولحج جنوباً وتمتد شرقاً حتى هضبة حضرموت والسواحل الجنوبية والمناطق المحاذية لسهل تهامة وصولاً إلى أجزاء من السواحل الغربية.



كما توقع المركز تشكل السديم والشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من المناطق الجبلية والصحارى والهضاب الداخلية خاصة في صعدة، وحجة والمحويت وريمة وإب، وتعز، ولحج والضالع والبيضاء وشبوة وحضرموت .



ونبه المركز سائقي المركبات في الطرقات من انخفاض الرؤية نتيجة السديم والشابورة المائية أو الضباب أثناء المساء والصباح الباكر، داعياً المواطنين إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.