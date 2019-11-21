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المؤتمر نت - زار الدكتور عبد العزيز بن حبتور رئيس مجلس الوزراء، عضو اللجنة العامة للمؤتمر، قناة اليمن اليوم، واطلع على سير العمل، مستمعاً من المدير العام التنفيذي للقناة محمد العميسي لشرح مفصل عن مهام القناة وأقسامها والخطة الإعلامية المستقبلية

بن حبتور يزور قناة اليمن اليوم ويُشيد برسالتها

المؤتمرنت -
بن حبتور يزور قناة اليمن اليوم ويُشيد برسالتها
زار الدكتور عبد العزيز بن حبتور رئيس مجلس الوزراء، عضو اللجنة العامة، قناة اليمن اليوم، واطلع على سير العمل، مستمعاً من المدير العام التنفيذي للقناة محمد العميسي لشرح مفصل عن مهام القناة وأقسامها والخطة الإعلامية المستقبلية، وما سيتم تنفيذه منها مطلع العام القادم في إطار طموح تطوير القناة ورسالتها الإعلامية شكلاً ومضموناً، تنفيذاً للسياسة الإعلامية للمؤتمر ولتوجيهات الشيخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المؤكدة على الالتزام بالثوابت الوطنية ومقاومة العدوان والحصار ودعم مساعي السلام تحت سقف الوحدة اليمنية والسيادة الوطنية.

وأكد الدكتور بن حبتور متابعته الدائمة للقناة وما تقدمه من أخبار وبرامج، كما أشاد بما لمسه من تطلعات وطموحات يتم ترجمتها على أرض الواقع أولا بأول في تحدٍ لكل المعوقات والظروف.

بدوره، شكر المدير العام التنفيذي للقناة دولة رئيس الوزراء، وعبر باسمه ونيابة عن طاقم القناة عن الفخر والاعتزاز بهذه الزيارة التي تدلل على الاهتمام الكبير والدعم الذي تحظى به اليمن اليوم من قيادة المؤتمر وقيادة الحكومة ممثلة بالدكتور عبدالعزيز بن حبتور رئيس مجلس الوزراء عضو اللجنة العامة.

وقدم العميسي صورة عن الصعوبات التي تواجه إدارة القناة وسبل حلها، وفي ختام الزيارة التقط دولة رئيس الوزراء صورة جماعية مع طاقم القناة متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.








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