المؤتمرنت -

مرشحون ديمقراطيون: السعودية ستدفع ثمن وحشيتها

انتقد مرشحون ديمقراطيون للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، بشكل صارم، السعودية وسط تهديدات من بعضهم بمعاقبتها على خلفية "جرائم الحرب" المرتكبة في اليمن، ومقتل الصحفي جمال خاشقجي.



جاء ذلك خلال مشاركتهم، الأربعاء، في المناظرة التلفزيونية بين المرشحين لتمثيل حزبهم في الانتخابات الرئاسية 2020، حسبما نقل موقع "ذا إنترسبت" الأمريكي.



وأوضح جو بايدن، المرشح المحتمل: "سأعلنها صراحة، لن نبيع مزيداً من الأسلحة للسعودية، سنجبرهم في الواقع على دفع الثمن وجعلهم منبوذين"، في إشارة إلى دور الرياض في حرب اليمن ومقتل خاشقجي.



من جانبه، وصف المرشح بيرني ساندرز (ما تمارسه) السعودية بأنه "ديكتاتورية وحشية"، مضيفاً خلال المناظرة: "ما يجب أن نعرفه هو أن السعودية ليست حليفاً موثوقاً به، وعلينا إعادة التفكير في هوية حلفائنا حول العالم، والعمل مع الأمم المتحدة وعدم الاستمرار في دعم الديكتاتوريات الوحشية".



في الوقت الذي قال فيه المرشح كوري بوكر: "عندما لم يتخذ الرئيس (دونالد ترامب) الموقف الذي كان ينبغي اتخاذه عند قتل وتقطيع صحفي عامل في إحدى الصحف الأمريكية؛ أرسل بذلك إشارة إلى جميع الديكتاتوريين في العالم بأن الأمر كان مقبولاً".



يشار إلى أن 10 مرشحين شاركوا في المناظرة، في حين يتنافس 17 ديمقراطياً لنيل ترشيح حزبهم، وهدفهم المشترك إخراج ترامب من البيت الأبيض في نوفمبر 2020.



ويشن تحالف العدوان الذي يقوده النظام السعودي ومرتزقته عدوانا على اليمن منذ مارس عام 2015 بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا مخلفا عشرات الاف الضحايا من المدنيين ودمارا هائلا بالبنى التحتية.