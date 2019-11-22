المؤتمرنت -

مقتل متظاهرين في بغداد والأمن يستخدم الذخيرة الحية

قتل متظاهران وجرح 22 آخرون اليوم الجمعة، إثر استخدام قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع في بغداد، وفقا لوكالة "رويترز".



وقالت مصادر في الشرطة العراقية إن أحد الضحايا قتل بالرصاص في منطقة "جسر الأحرار"، فيما لقي الثاني حتفه بقنبلة غاز مسيل للدموع أصابته مباشرة في رأسه.



وأعادت قوات الأمن العراقية فتح ميناء أم قصر بعدما فرقت بالقوة محتجين كانوا يسدون مدخله.



وكان مصدر أمني قد أفاد بارتفاع حالات الاختناق مع استمرار إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع قرب "جسر الأحرار" وسط العاصمة بغداد، حيث تم تسجيل أكثر من 40 حالة اختناق بعضها حرجة جدا، تم نقلها إلى مستشفيات قريبة.