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المؤتمر نت - أعلنت شركة النفط اليمنية اليوم عن وصول سفينتين إلى غاطس ميناء الحديدة على متنهما 61 ألفاً و495 طناً من الديزل والبنزين

وصول سفينتين تحملان مشتقات نفطية إلى الحديدة

المؤتمرنت -
وصول سفينتين تحملان مشتقات نفطية إلى الحديدة
أعلنت شركة النفط اليمنية اليوم عن وصول سفينتين إلى غاطس ميناء الحديدة على متنهما 61 ألفاً و495 طناً من الديزل والبنزين.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن السفينتين وصلتا اليوم الجمعة بعد احتجازهما من قبل تحالف العدوان، الأولى لمدة 47 يوماً والأخرى لمدة 18 يوماً.

وأشار البيان إلى أن السفينة " سوزيت " تحمل على متنها 40 ألفاً و473 طناً من الديزل، فيما تحمل السفينة "ديستيا بوشتي" 21 ألفاً و22 طناً من البنزين.

وأكدت شركة النفط أن تحالف العدوان ما يزال يحتجز أربع سفن نفطية ويمنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة إمعانا في تضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم رغم الحاجة الماسة للمواد البترولية.

ولفت البيان إلى أن المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية وجه المختصين بفرع الحديدة بالترتيب لدخول السفن الواصلة إلى غاطس ميناء الحديدة للربط في الأرصفة المناسبة في الميناء وبحسب الأولية والاحتياج واجراء الفحص المختبري للكمية المحملة عليها والبدء بعملية التفريغ في حال مطابقتها للمواصفات المعتمدة.








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