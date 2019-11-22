المؤتمرنت -

قصف للمرتزقة بالحديدة وغارات عدوانية على حجة

قصف الغزاة والمرتزقة منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه في الحديدة، فيما شن طيران العدوان 6 غارات على مديرية حرض بحجة، وتسبب القصف في وقوع أضرارا مادية في ممتلكات المواطنين.



وأوضح مصدر أمني أن المرتزقة قصفوا بـ10 قذائف مدفعية وصاروخي كاتيوشا منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه مما أدى إلى نشوب حريق في مزارع المواطنين.



واشار المصدر إلى شن الغزاة والمرتزقة قصف مدفعي باتجاه مطار الحديدة.



ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي شن 6 غارات عنيفة على مديرية حرض، خلفت اضراراً في ممتلكات المواطنين.