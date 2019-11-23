المؤتمرنت -

قوى العدوان تواصل تصعيدها العسكري

استهدفت قوى العدوان مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار، وشن طيران العدوان غارات على محافظة حجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن قوى العدوان قصفت بالمدفعية باتجاه مطار الحديدة وبقذائف الهاون باتجاه باب الفج في حيس.



وذكر المصدر أن قوى العدوان قصفت بعشر قذائف مدفعية، وصاروخين من نوع كاتيوشا منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه مما أدى إلى نشوب حريق في مزارع المواطنين.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ست غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة.