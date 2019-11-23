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المؤتمر نت - قالت المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، إنه يجب إنهاء الحرب فوراً، لأن ما يحدث في اليمن غير منطقي

مسؤولة أممية: يجب إنهاء الحرب في اليمن فوراً

المؤتمرنت -
مسؤولة أممية: يجب إنهاء الحرب في اليمن فوراً
قالت المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، إنه يجب إنهاء الحرب فوراً، لأن ما يحدث في اليمن غير منطقي.

وأوضحت غراندي في بيان لها أن "كل حالة وفاة وكل إصابة ناتجة عن ھذا الصراع ھي مأساة".

وأشار البيان إلى أن عشرة مدنیین قتُلوا وجرح ثمانية عشر آخرين بینھم طفل في قصف على سوق الرقو في مدیریة منبه في محافظة صعدة الأربعاء الماضي.

وأضافت المسؤولة الأممية "من الضروري إنھاء القتال، بل ویجب أن یحدث ذلك الآن".. معبرة عن تعازيها لأسر القتلى والجرحى.

وذكرت أن شركاء العمل الإنساني بمدیریة منبه يدعمون المستشفى الجمھوري ومستشفى الطلح لمساعدة الجرحى، كما یتم تقدیم المساعدة للمجتمعات المحلية المتضررة.








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