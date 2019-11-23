المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يصدر قرارا تنظيميا جديدا (نص القرار)

أصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس قرارا تنظيميا بتكليف قائم باعمال رئيس الدائرة التنظيمية فيما يلي ينشر المؤتمرنت نصه



قرار رئيس المؤتمر الشعبي العام رقم (25) لسنة 2019م بشان تكليف قائما بأعمال رئيس الدائرة التنظيمية بالأمانة العامة للمؤتمر



رئيس المؤتمر الشعبي العام :

- بعد الإطلاع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام واللوائح المتفرعة عنه .

- ولما تقتضيه مصلحة العمل التنظيمي .

قرر

مادة (1) : يكلف الأخ علي عبدالله العنسي قائما بأعمال رئيس الدائرة التنظيمية بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بدرجة رئيس دائرة .

مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات ذات العلاقة تنفيذه كلا فيما يخصه .



صدر بمقر الامانة العامة

بتاريخ 25 ربيع اول 1440 ه

الموافق 23 -11- 2019م



صادق أمين ابوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام