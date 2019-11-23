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المؤتمر نت - بعث الشيخ صادق بن أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة بوفاة الحاج عبدالقوي عثمان الاغبري، الذي وافاه الأجل بعد صراع مع المرض

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الحاج عبدالقوي عثمان

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الحاج عبدالقوي عثمان
بعث الشيخ صادق بن أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة بوفاة الحاج عبدالقوي عثمان الاغبري، الذي وافاه الأجل بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز التسعين عاما..

وعبر رئيس المؤتمر في برقية العزاء التي بعثها للأخوة اولاد الفقيد محمد وعبد الله عبدالقوي، وكافة اخوانهما وافراد اسرتهما باسمه وباسم مختلف القيادات والفعاليات المؤتمرية عن بالغ التعازي والمواساة بهذا المصاب الأليم..

وقال: إن الحاج عبدالقوي عثمان من رجال البر والخير وله اعماله الخيرية التي لا يمكن نسيانها في اطار منطقته ومحافظة تعز.. وبرحيله فقدنا احد فرسان العمل الخيري والإنساني بعد رحلة عطاء طويلة قدم خلالها الكثير من الخدمات لمنطقته ولمديرية حيفان ومحافظة تعز والوطن عموما..

واعرب رئيس المؤتمر في ختام برقيته عن خالص العزاء والمواساة القلبية بهذا المصاب الجلل.. سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون








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