المؤتمرنت -

غداً.. إعلان نتائج امتحانات المعاهد الفنية والتقنية

تعلن وزارة التعليم الفني والتدريب المهني غداً الأحد النتيجة العامة للاختبارات النهائية للمعاهد الفنية والمهنية للعام الدراسي 2018 م ــ 2019م.



وأوضح وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن أن الوزارة ستعقد غداً الأحد مؤتمراً صحفياً لإعلان النتيجة العامة وأوائل الطلاب الخريجين على مستوى الجمهورية في دبلوم المعاهد المهنية والتقنية وشهادة الثانوية المهنية ونتائج التعليم المستمر.



وأشار إلى أن تخصصات التعليم الفني تصل إلی قرابة 63 تخصصاً، فيما تبلغ عدد مواد الاختبارات النهائية لسنوات التخرج نحو 462 مادة نظرية وعملية .



وذكر وزير التعليم الفني أن عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للاختبارات النهائية لجميع المستويات في المعاهد المهنية والتقنية في مختلف المحافظات بلغ خمسة آلاف و 306 طلاب وطالبات في جميع التخصصات، فيما بلغ عدد الطلاب الذين تم تأجيل اختباراتهم لاستكمال دراسة المقررات الدراسية 613 طالباً وطالبة .