المؤتمرنت -

الأرصاد يطلق تحذير عاجل للمواطنين

نبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين اليمنيين بالمرتفعات الجبلية من أجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر خلال الـ24 ساعة القادمة.



وحذر المركز في نشرته الجوية اليوم الصيادين ومرتادي البحر في السواحل الجنوبية والغربية ومدخل باب المندب من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج.



كما نبه سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية لمحافظات تعز، إب، المحويت، حجة، عمران، ذمار وريمة من تدني الرؤية الافقية بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب.



واشار إلى أن الطقس في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، غائم جزئياً إلى غائم ، ويتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة في المساء وأجواء باردة في الصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجبلية الشمالية الغربية والغربية.



ولفت إلى تشكل الشابورة المائية أو الضباب أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات تعز، إب، المحويت، حجة، عمران، ذمار وريمة.



ووفقا للأرصاد، فإن الأجواء بالمناطق الصحراوية ستكون غائم جزئياً وهطول أمطار رعدية متفرقة نهاراً على أجزاء منها، فيما الرياح شمالية شرقية، تتراوح سرعتها من 5 إلى 15 عقدة.



وذكر أن الطقس بالمناطق الساحلية والسواحل الغربية، غائم جزئيا، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.



وبين المركز أن الأجواء في السواحل الجنوبية والشرقية ستكون غائمة جزئيا وهطول أمطار متفرقة على الشريط الساحلي الشرقي والجنوبي والمناطق الداخلية منها، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها من 15 إلى 30 عقدة على خليج عدن وباب المندب، ومن 5 إلى 15 عقدة على الشريط الساحلي الشرقي.



وفي أرخبيل سقطرى، سيكون الطقس غائم جزئياً إلى غائم مع هطول أمطار متفرقة، والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 25 عقدة.