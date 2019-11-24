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المؤتمر نت - واصلت قوى العدوان قصف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مديريات حيس والتحيتا والدريهمي في خروقات جديدة لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة

قوى العدوان تواصل قصف الأحياء السكنية بالحديدة

المؤتمرنت -
قوى العدوان تواصل قصف الأحياء السكنية بالحديدة
واصلت قوى العدوان قصف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مديريات حيس والتحيتا والدريهمي في خروقات جديدة لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة.

وأفاد مصدر أمني أن قوى العدوان قصفت بالسلاح الثقيل والمتوسط مدينة الدريهمي، ما أدى إلى احتراق منزل مواطن.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان استهدفت مناطق سكنية جنوب وغرب مدينة التحيتا بنيران أسلحتها الرشاشة المختلفة، وألحقت بها أضراراً بالغة.

وذكر المصدر أن قوى العدوان قصفت منازل المواطنين في منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه، بأكثر من 33 قذيفة مدفعية.

ولفت المصدر إلى أن قوى العدوان استحدثت تحصينات قتالية جديدة شرق قرية الشعب، وقصفت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة شمال غرب قرية مغاري بمديرية حيس، واستهدفت بالرشاشات أماكن متفرقة في منطقة كيلو16.

وأضاف المصدر أن قصف الغزاة والمرتزقة تسبب بأضراراً بالغة بمنازل المواطنين وأدى إلى خلق حالة من الخوف والهلع في صفوف السكان لاسيما النساء والأطفال.

وأكد المصدر تصدي أبطال الجيش اليمني واللجان لزحف واسع للغزاة والمرتزقة على مواقع عسكرية شمال منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.








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