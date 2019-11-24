المؤتمرنت - بليغ الحطابي -

اعلان نتائج إختبارات المعاهد الفنية وأوائل الجمهورية

اكد وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي احمد علي محسن، أن العام القادم سيكون عاما للتعليم الفني والتدريب المهني، وقال بان وزارته تعكف على إعداد الخطة اللازمة لتحقيق ذلك، مشيرا إلى تضمن الخطة بناء توسعات للمعاهد، و اعادة وترميمات للمعاهد التي طالتها طائرات العدوان ، هذا غير البحث عن النوعية والتخصصات المهمة التي تحتاجها سوق، العمل وطالب الوزير الحكومة بالتفاعل مع هذا المشروع.



جاء ذلك على هامش اعلان وزارة التعليم الفني والتدريب المهني اليوم الأحد نتائج الاختبارات النهائية وأوائل الجمهورية في المعاهد الفنية والمهنية بمختلف المحافظات للعام الدراسي 2018- 2019م وبنسبة نجاح 73.33 بالمائة.



وفي مؤتمر صحفي، عقد بصنعاء، أوضح وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي احمد علي محسن، أن نسبة النجاح كانت جيدة مقارنة بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد جراء استمرار العدوان واستهدافه للمعاهد الفنية والمهنية وانعكاس ذلك على توقف التعليم في بعض المؤسسات التعليمية والتدريبية وانقطاع المرتبات.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود لإيجاد البدائل والحلول اللازمة للتراكمات السلبية التي رافقت سير هذا النوع من التعليم، وحث على توفير كافة احتياجات التعليم الفني والمهني ومتطلباته في سبيل تخريج عمالة نوعية تلبي احتياجات السوق بما يسهم في الحد من البطالة ومكافحة الفقر من خلال المشاريع الصغيرة.



إلى ذلك تم استعراض النتائج حيث پلغ من تقدم للامتحانات خمسة آلاف و 306 طلاب وطالبات ، نجح منهم ثلاثة آلاف و281 طالباً وطالبة، فيما تم تأجيل الاختبارات لـ613 طالباً وطالبة في عدد من المعاهد الخاصة بمحافظتي حجة وإب بسبب عدم استكمال المقررات الدراسية وتجاوز الطاقة الاستيعابية في تلك المعاهد.



ولفت المختصون في سياق عرضهم، إلى أن عدد المكملين 768 طالباً وطالبة، ورسب في الامتحان 425 طالباً وطالبة في كافة المستويات المهنية والتقنية، مبيناً أن إجمالي التخصصات لهذا العام بلغت 63 تخصصاً في التعليم النظامي موزعة مابين التخصصات التقنية والمهنية والثانوية المهنية ودبلوم التدريب المهني والتعليم المستمر، فيما بلغ عدد مواد الاختبارات العملية نحو 200 مادة وعدد المواد النظرية 262 في كافة المستويات.



من جانبه أكد نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي أن الطلاب الذين تم حرمانهم من دخول الامتحانات النهائية بسبب عدم استكمال المقررات الدراسية وتجاوز المعاهد الخاصة للطاقة الاستيعابية بمحافظتي حجة وإب سيتم السماح لهم بدخول الامتحانات النهائية الدور التكميلي في 21 ديسمبر القادم وذلك بعد التأكد من استكمال المقررات الدراسة لهم.



واعتبر استمرار العملية التعليمية والتدريبية في المعاهد الفنية والمهنية في ظل العدوان وشحة الامكانات انجازاً حقيقياً في جبهة التعليم يضاف إلى الانجازات التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف مواقع البطولة والشرف للدفاع عن الوطن.



عقب ذلك تم إعلان أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية في مختلف الأقسام والتخصصات المهنية والتقنية ، ودعت الوزارة الطلاب والطالبات إلى زيارة موقعها الإلكتروني ( www.mtevtye.net) للحصول على النتائج.



