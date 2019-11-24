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المؤتمر نت - دانت قيادتا فرعا المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة تعز الاعتداء الإجرامي الذي تعرضت له سيارة الشيخ عبدالسلام عقلان الصهيبي عضو اللجنة الدائمة

مؤتمر تعز يدين الاعتداء على سيارة عبدالسلام عقلان

المؤتمرنت -
مؤتمر تعز يدين الاعتداء على سيارة عبدالسلام عقلان
دانت قيادتا فرعا المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة تعز الاعتداء الإجرامي الذي تعرضت له سيارة الشيخ عبدالسلام عقلان الصهيبي عضو اللجنة الدائمة رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في الدائرة 65 مديرية المعافر من قبل جماعة مسلحة يقودها الإرهابي نزيه سفيان الملقب ب "الطاهش" بمنطقة الكلائبة..

واشارت قيادتا فرعي المؤتمر إلى أن هذا الاستهداف الجبان الذي تعرضت له سيارة الشيخ عبدالسلام عقلان اثناء قيادتها من قبل نجله محمد يعد عملاً اجرامياً لا يمكن السكوت عليه..

وطالبتا الأجهزة الأمنية في المنطقة بضبط المعتدين وكل العصابات المسلحة التي قامت بهذا العمل الإجرامي وأقلقت حياة المواطنين نتيجة اعمالها الخارجة عن النظام والقانون واستمرارها في ابتزازهم وتهديدهم وترهيبهم..

واكدت قيادتا فرعي المؤتمر أن استمرار الأجهزة الأمنية في حالة التراخي والتساهل مع مثل هذه الاعمال التي تقودها العصابات المسلحة تجاه مشائخ وشخصيات وابناء المنطقة لا يمكن تفسيرها او قبول أي تبريرات لها..
منوهين إلى أن استمرار هذه الاعمال الخارجة عن النظام والقانون سيجر المنطقة إلى حالة من الانفلات فوق ما هو حاصل حاليا وهو ما نرفضه جميعا ولا يمكن القبول به..

وناشدت قيادتا فرعي المؤتمر إدانة واستنكار هذه الاعمال، مطالبة السلطة المحلية والاجهزة الأمنية بتفعيل اجراءاتها الضبطية تجاه مختلف العصابات والجماعات المسلحة المنتشرة في مدينة تعز وكل المديريات التي تسيطر عليها سلطة الأمر الواقع واثرت كليا على مستوى الحياة فيها.








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