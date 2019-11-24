المؤتمرنت -

شرف يدعو لحماية اليمنيين في كوريا الجنوبية

طالب وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، مفوضية شؤون اللاجئين الاضطلاع بمسؤوليتها في تحري وضع عدد من المواطنيين اليمنيين المتواجدين في كوريا الجنوبية.



وأكد وزير الخارجية خلال لقائه اليوم الاحد، الممثل المقيم لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بصنعاء مارتن مانتيريو، ضرورة تقديم الحماية للمواطنيين اليمنيين وضمان عدم تعرضهم للتمييز وفقاً لاتفاقية وضع اللاجئين للعام 1951م وبرتوكولها للعام 1967م .



من جانبه أوضح مانتيريو، أن المفوضية ستقوم بالإجراءات اللازمة للوقوف على حقيقة الوضع وستعمل على ضمان تقديم الحماية اللازمة لهم.