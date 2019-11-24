المؤتمرنت -

الأمم المتحدة: وفاة امرأة يمنية كل ساعتين بسبب الولادة

قالت الأمم المتحدة اليوم إن امرأة تموت كل ساعتين بسبب الولادة في اليمن.



وأوضح صندوق الأمم المتحدة للسكان في تغريدة على حسابه في "تويتر": "في اليمن تموت أم كل ساعتين وهي تحاول أن تنجب حياة أخرى".



وأشار إلى أن ما يقرب من 830 سيدة تتعرض للوفاة كل يوم لأسباب تتعلق بالحمل أو الولادة حول العالم.



وفي إحصائيات سابقة للأمم المتحدة أكدت أن أكثر من مليون امرأة يمنية في حاجة ماسة إلى توفر التمويل اللازم كيلا يفقدن إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة.