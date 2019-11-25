المؤتمرنت -

مصدر عسكري يؤكد استمرار خروقات قوى العدوان

أكد مصدر عسكري استمرار خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح المصدر أن قوى العدوان أطلقت أربعة صواريخ على مدينة الشباب في شارع الـ90 بمدينة الحديدة، ومشطت بشكل مكثف على مزارع ومنازل المواطنين جنوب التحيتا.



وذكر المصدر أن قوى العدوان قصفت بإحدى عشرة قذيفة مدفعية ومشطت بالعيارات الرشاشة على مناطق متفرقة بالجاح الأعلى في مديرية بيت الفقيه مع تحليق لطيران التجسسي في أجواء المنطقة.



وأفاد المصدر أن جرافة عسكرية استحدثت تحصينات قتالية غرب قرية مغاري بمديرية حيس، واستهدفت قوى العدوان بـ14 قذيفة مدفعية وبالرشاشات المختلفة مناطق متفرقة شمال غرب المديرية ذاتها.



وأشار المصدر إلى أن جرافة عسكرية للغزاة استحدثت تحصينات جديدة جنوب قرية الجربة بمنطقة كيلو 16 في مديرية الدريهمي.