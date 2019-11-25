المؤتمرنت -

تراجع أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوع

انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوع اليوم الاثنين بعد أن أبدت الولايات المتحدة والصين رغبتهما في توقيع اتفاق تجاري أولي بحلول نهاية العام، مما عزز الإقبال على الأصول مرتفعة المخاطر ودعم الدولار.



وبحلول الساعة 05:47 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1460.85 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ 18 نوفمبر في وقت سابق من الجلسة.



وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1460.80 دولار للأوقية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 16.95 دولار للأوقية، بعد أن لامست أدنى مستوى في أسبوع.



وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1787.36 دولار للأوقية، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ الثامن من نوفمبر، وربح البلاتين 0.5 بالمئة إلى 895.39 دولار.