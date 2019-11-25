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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس على المحافظات

تنبيه للمواطنين في مناطق هطول الأمطار ومجاري السيول

المؤتمرنت -
تنبيه للمواطنين في مناطق هطول الأمطار ومجاري السيول
توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس على المحافظات اليمنية الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأوضح المركز، أنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة والتي قد يصاحبها الرعد أحيانا على المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالا حتى تعز ولحج جنوبا وتمتد شرقا حتى الهضاب الداخلية وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية وكذا المناطق المحاذية لها كما تمتد إلى سهل تهامة وصولا إلى أجزاء من السواحل الغربية.

وأشار المركز إلى تشكل السديم والشابورة المائية أو الضباب على أجزاء واسعة من البلاد وخاصة على المنحدرات الجبلية .

وبين أن أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة هطلت خلال الـ24ساعة الماضية على أجزاء واسعة من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.

ونبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين من أخذ الحيطة والحذر في المناطق المتوقع هطول الأمطار فيها والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أهاب سائقي المركبات في الطرق أخذ الاحتياطات اللازمة جراء انخفاض الرؤية نتيجة السديم والشابورة المائية أو الضباب أثناء المساء والصباح الباكر.








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