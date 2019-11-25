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المؤتمر نت - شرف يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن

شرف يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن

المؤتمرنت -
شرف يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.

جرى خلال اللقاء استعراض الجهود والمساعي الحميدة التي يقوم بها المبعوث الأممي خلال تحركاته ولقاءاته بمختلف الدول والأطراف ذات العلاقة بالشأن اليمني والرامية إلى إنهاء العدوان ورفع الحصار والوصول لتسوية شاملة.

وفي اللقاء أوضح وزير الخارجية أن صنعاء أثبتت وفي أكثر من مناسبة الجدية وصدق التوجه نحو السلام العادل والمشرف ومن مركز قوة، وليس كما يحاول البعض تصويره.

وقال" القادر على مد يد السلام قادر في الوقت نفسه على الاستمرار في الدفاع عن سيادة الجمهورية اليمنية وشعبها الصامد".

وأشار الوزير شرف إلى أن المناخ العام بما في ذلك الإقليمي والدولي لازال مُهيئا للدفع باتجاه تسوية سياسية سلمية.

ودعا دول تحالف العدوان ومرتزقتها لاغتنام هذه الفرصة وإظهار حسن النوايا وفي المقدمة ما يتعلق بالمجال الإنساني، والعمل على رفع الحصار وإعادة فتح كافة المنافذ وفي مقدمتها مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة والسماح لكافة السفن بالدخول وخاصة المحملة بالمشتقات النفطية وقطع غيار صيانة الأجهزة للجهات الخدمية واتخاذ خطوات سريعة في إعادة صرف مرتبات كافة موظفي الدولة.

وشدد وزير الخارجية، على ضرورة تنبيه الطرف الآخر المعيق للتسوية الشاملة والسلام أن الوقت لم يعد في صالحهم وموقفهم ورغبتهم باستمرار العدوان والحرب العبثية وأن الشعب اليمني لن يرحمهم.

من جانبه أشار مارتن غريفيث، إلى أن هناك إشارات إيجابية تمهد للحل السياسي السلمي.. مؤكدا الاستعداد الدائم لتقديم كافة أشكال الدعم والنصح بشأن الترتيبات السياسية والأمنية للوصول إلى اتفاق سلام شامل.

حضر اللقاء رئيس دائرة مكتب وزير الخارجية السفير الدكتور طارق مطهر ورئيس دائرة المراسم السفير عبدالغني السعيدي ونائب المبعوث الخاص معين شريم والقائم بأعمال مدير مكتب المبعوث بصنعاء أيمن مكي والمساعد الخاص للمبعوث الأممي إيمانويل بارغ.








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