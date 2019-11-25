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المؤتمر نت - حذر المركز الوطني للأرصاد في نشرته الجوية مساء اليوم المواطنين

الأرصاد يصدر تحذير جديد للمواطنين

المؤتمرنت -
الأرصاد يصدر تحذير جديد للمواطنين
توقع المركز الوطني للأرصاد، أجواءً غائمة جزئياً وباردة نسبياً على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية مساء اليوم أن الأجواء في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية ستكون غائمة جزئياً وباردة نسبياً مع إمكانية تكون الشابورة المائية أو الضباب على المنحدرات الجبلية أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

وأشار إلى أن الأجواء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة بسحب متنوعة، يصاحبها هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية في فترتي الظهيرة والمساء.

وبيّن أن الأجواء في السواحل الجنوبية والشرقية ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء منها والمناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية تتراوح سرعتها من 8 إلى 20 عقدة.

وفي السواحل الغربية ستكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً بسحب متنوعة قد يصحبها هطول أمطار متفاوتة الشدة، والرياح جنوبية شرقية إلى غربية تتراوح سرعتها من10 إلى 25 عقدة مثيرة للأتربة والرمال خاصة على الأجزاء الجنوبية منها.

وفي أرخبيل سقطرى ذكر المركز أن الأجواء ستكون غائمة جزئياً مع فرصة لهطول أمطار خفيفة، والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 5 إلى 15 عقدة، في حين ستكون الأجواء في المناطق الصحراوية صحوة إلى غائمة جزئياً مع فرصة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال خاصة على الأجزاء الشمالية الشرقية منها تتراوح سرعتها ما بين 5 إلى 20 عقدة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الموطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان، كما نبه سائقي المركبات من الانخفاض في مدى الرؤية الافقية بسبب الشابورة المائية أو الضباب خلال ساعات المساء والصباح الباكر.

وحذر الصيادين ومرتادي البحر في جنوب البحر الأحمر وباب المندب من ارتفاع الموج.








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