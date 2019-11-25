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المؤتمر نت - أكدت القوات المسلحة سقوط أكثر من 350 ما بين قتيلٍ ومصابٍ منهم من جنسياتٍ سعوديةٍ وإماراتيةٍ وسودانية، وتدمير خمسة مخازن أسلحة وعدد من الآليات والمدرعات

9 صواريخ و20 مسيرة تدك معسكرات الغزاة بالمخا

المؤتمرنت -
9 صواريخ و20 مسيرة تدك معسكرات الغزاة بالمخا
كشفت القوات المسلحة اليوم، عن تنفيذها عملية "وإن عُدتم عُدنا" التي استهدفت معسكرات قوات الغزاة والعملاء الضالعين في خيانة الوطن بمنطقة المخا، بتسعة صواريخَ باليستية وأكثر من عشرين طائرة مسيرة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها أن العملية أدت إلى سقوط أكثر من 350 ما بين قتيلٍ ومصابٍ منهم من جنسياتٍ سعوديةٍ وإماراتيةٍ وسودانية، وتدمير خمسة مخازن أسلحة وعدد من الآليات والمدرعات في المعسكرات المستهدفة وتعطيل وتدمير عدد من الرادارات إضافة إلى بطاريات الباتريوت.

وأكد البيان أن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي وسترد وبقوةعلى اعتداءات العدو وخروقاته وانتهاكاته في الحديدة والساحل الغربي وستفشل كل المؤامرات على يمن الإيمان والحكمة.

ولفت البيان إلى أن هذه العملية جاءت رداً على انتهاكات تحالف العدوانِ وأدواته العميلة في الساحل الغربي واستمراره في العدوان على الشعب اليمني في محافظة الحديدة بالغاراتِ الجويةِ التي بلغت 67 غارةً، كان آخرُها أكثرَ من 22 غارةً.

وذكرت القوات المسلحة اليمنية أن هذه العملية جاءت أيضا في إطار الرد على هجمات وقصفِ قوى العدوان والمرتزقة بمختَلَف أنواعِ الأسلحةِ، ما أدى إلى وقوعِ عددٍ كبيرٍ من الشهداءِ والجرحى واستمرار الحصارِ الجائرِ وتنفيذِ المزيدِ من الإجراءاتِ التي تمس حياة كل مواطن يمني، وفقاً لوكالة سبأ.








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