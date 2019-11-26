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المؤتمر نت - 19 غارة للعدوان على الحديدة واستهداف مدرسة بمأرب

19 غارة للعدوان على الحديدة واستهداف مدرسة بمأرب

المؤتمرنت -
19 غارة للعدوان على الحديدة واستهداف مدرسة بمأرب
واصلت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة بما في ذلك الغارات الجوية التي بلغت 19 غارة، واستهداف محافظات أخرى بالقصف المدفعي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد مصدر عسكري أن طيران العدوان شن 13 غارة على جزيرة كمران ومنطقة رأس عيسى بمديرية الصليف وسقوط شهداء وجرحى.

وذكر المصدر أن الطيران شن خمس غارات شمال مدينة الحديدة، وغارة على منطقة الفازة بمديرية التحيتا مع تحليق مكثف في سماء المحافظة.

وقصفت قوى العدوان بـ24 قذيفة هاون منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه، واستهدفت بالرشاشات المتوسطة قرية الزعفران في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي.

وأشار المصدر إلى أن جرافة عسكرية لقوى العدوان استحدثت تحصينات جديدة جنوب غرب مدينة الدريهمي المحاصرة.

وأكد المصدر تضرر إحدى المدارس ونفوق عدد من المواشي نتيجة قصف مدفعي لقوى العدوان على قرية الأعبل بمديرية حريب القراميش في محافظة مأرب.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان حلق في سماء مدينة تعز.








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