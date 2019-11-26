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أخبار
المؤتمر نت - ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهب

المؤتمرنت -
ارتفاع أسعار الذهب
تعافى الذهب من أقل مستوى في أسبوعين اليوم الثلاثاء وارتفع في التداولات مع تجدد الشكوك إزاء إحراز تقدم في محادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1457.07 دولار للأوقية بحلول الساعة 0658 بتوقيت جرينتش ولكنه لا يزال قريبا من أقل مستوى منذ 12 نوفمبر الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

واستقر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1456.90 دولار.

وأجرى نائب رئيس وزراء الصين ليو خه والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين محادثة هاتفيا اليوم الثلاثاء لبحث القضايا المتعلقة بالمرحلة واحد من الاتفاق التجاري بين البلدين ولكن عدم الوضوح فشل في تعزيز ثقة المستثمرين طويلا.

وتراجع الدولار قليلا من أعلى مستوى في نحو أسبوعين ما يجعل الذهب أرخص سعرا لحائزي العملات الأخرى.

وارتفع المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية أكثر من 13 بالمئة هذا العام وذلك بسبب نزاع الرسوم الجمركية في الأساس وتأثيرها على نمو الاقتصاد العالمي.

وصعدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 16.94 دولار للأوقية بعدما لامست أقل مستوى في أسبوع. وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلي 1805.72 دولار، وكسب البلاتين 0.4 بالمئة إلى 900.52 دولار.








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