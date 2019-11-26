المؤتمرنت -

البرلمان يستأنف جلسات أعماله الأحد المقبل

أقرت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس رئيس الهيئة الأخ يحيى علي الراعي، استئناف المجلس لجلسات أعماله للفترة الرابعة من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي ال14 يوم الأحد المقبل.



كما أقرت هيئة رئاسة المجلس بحضور أمين عام المجلس عبد الله أحمد صوفان، مشروع جدول الأعمال لهذه الفترة والذي يتضمن المواضيع المتصلة بالمهام التشريعية والرقابية إلى جانب ما يستجد من أعمال .



وناقشت الهيئة الجوانب المتصلة بعمل المجلس وكذا المتعلقة بعمل الأمانة العامة وتكويناتها، بالإضافة إلى بعض القضايا العامة واتخذت إزائها القرارات المناسبة.



وعبرت هيئة رئاسة مجلس النواب، عن تضامن الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني الشقيق ونضالاته العادلة لرفض المؤامرات والأعمال العدوانية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني ومحاولة التدخل في شؤونه الداخلية أو الاستقطاع من أراضيه وبناء المستوطنات تحت أي مسمى.



وتساءلت هيئة رئاسة مجلس النواب عن الإجراءات والمواقف التي اتخذتها الجامعة العربية والدول التي تطبع مع العدو إزاء عدوان الكيان الصهيوني ومنها العدوان الأخير الذي أدى إلى اغتيال بعض القيادات في المقاومة الفلسطينية في غزة وفي سوريا، وتدمير بعض المنشآت العامة والخاصة.



ودعت الهيئة الشعب الفلسطيني إلى تعزيز وحدة الصف بين فصائل المقاومة ووحدة كلمتها ومواقفها في مواجهة العدو وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل ترابها الوطني.



إلى ذلك هنأ رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس، رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وأبطال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية وجماهير الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة العيد الـ 52 للاستقلال الـ 30 من نوفمبر المجيد.



ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب، المحتلين الجدد إلى الاستفادة من الدروس والعبر ممن سبقهم من المحتلين ومغادرة الأراضي اليمنية، وأن يعلموا أن الشعب اليمني يرفض العدوان والاحتلال وينبذ النزعات التشطيرية وسياسة فرق تسد وهي السياسة التي كان يمارسها المحتل الأجنبي.



كما دعت الهيئة، الشعب اليمني، إلى تعزيز وحدته وتماسكه ورفض ثقافة العنف والتفرقة، مباركة الانتصارات المتلاحقة على قوى العدوان.