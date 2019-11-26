الثلاثاء, 26-نوفمبر-2019 الساعة: 05:55 م - آخر تحديث: 05:47 م (47: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
التحالف‮ ‬بين‮ ‬المؤتمر‮ ‬وأنصار‮ ‬الله‮ ‬هل‮ ‬أصبح‮ ‬قادراً‮ ‬على‮ ‬الحياة‮ ‬والفعل
يحيى علي نوري
أبورأس والراعي مسيرة نضال وتضحية
د. على محمد الزنم
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - البرلمان يستأنف جلسات أعماله الأحد المقبل

البرلمان يستأنف جلسات أعماله الأحد المقبل

المؤتمرنت -
البرلمان يستأنف جلسات أعماله الأحد المقبل
أقرت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس رئيس الهيئة الأخ يحيى علي الراعي، استئناف المجلس لجلسات أعماله للفترة الرابعة من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي ال14 يوم الأحد المقبل.

كما أقرت هيئة رئاسة المجلس بحضور أمين عام المجلس عبد الله أحمد صوفان، مشروع جدول الأعمال لهذه الفترة والذي يتضمن المواضيع المتصلة بالمهام التشريعية والرقابية إلى جانب ما يستجد من أعمال .

وناقشت الهيئة الجوانب المتصلة بعمل المجلس وكذا المتعلقة بعمل الأمانة العامة وتكويناتها، بالإضافة إلى بعض القضايا العامة واتخذت إزائها القرارات المناسبة.

وعبرت هيئة رئاسة مجلس النواب، عن تضامن الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني الشقيق ونضالاته العادلة لرفض المؤامرات والأعمال العدوانية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني ومحاولة التدخل في شؤونه الداخلية أو الاستقطاع من أراضيه وبناء المستوطنات تحت أي مسمى.

وتساءلت هيئة رئاسة مجلس النواب عن الإجراءات والمواقف التي اتخذتها الجامعة العربية والدول التي تطبع مع العدو إزاء عدوان الكيان الصهيوني ومنها العدوان الأخير الذي أدى إلى اغتيال بعض القيادات في المقاومة الفلسطينية في غزة وفي سوريا، وتدمير بعض المنشآت العامة والخاصة.

ودعت الهيئة الشعب الفلسطيني إلى تعزيز وحدة الصف بين فصائل المقاومة ووحدة كلمتها ومواقفها في مواجهة العدو وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل ترابها الوطني.

إلى ذلك هنأ رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس، رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وأبطال القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية وجماهير الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة العيد الـ 52 للاستقلال الـ 30 من نوفمبر المجيد.

ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب، المحتلين الجدد إلى الاستفادة من الدروس والعبر ممن سبقهم من المحتلين ومغادرة الأراضي اليمنية، وأن يعلموا أن الشعب اليمني يرفض العدوان والاحتلال وينبذ النزعات التشطيرية وسياسة فرق تسد وهي السياسة التي كان يمارسها المحتل الأجنبي.

كما دعت الهيئة، الشعب اليمني، إلى تعزيز وحدته وتماسكه ورفض ثقافة العنف والتفرقة، مباركة الانتصارات المتلاحقة على قوى العدوان.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: الليلة.. منتخبنا يلعب أولى مبارياته وفنان يمني يشارك بافتتاح خليجي 24
عربي ودولي: 154 قتيل وحريج نتيجة زلزال ضرب ألبانيا
اقتصاد: تراجع أسعار النفط
عربي ودولي: الجيش السوري يسيطر على قرى في ادلب
علوم وتقنية: "واتس آب" تكشف عن 10 حيل سرية
أخبار: 9 صواريخ و20 مسيرة تدك معسكرات الغزاة بالمخا
رياضة: مدرب المنتخب: نسعى لتحقيق اول فوز يمني في خليجي ٢٤
رياضة: اتحاد الشطرنج يُقر تعيين محمد الأهجري أمينًا عامًا
أخبار: الأرصاد يصدر تحذير جديد للمواطنين
أخبار: شرف يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن
أخبار: تنبيه للمواطنين بمناطق هطول الأمطار ومجاري السيول
عربي ودولي: زلزال بقوة 5,2 درجة يضرب جنوبي الصين
أخبار: بن حبتور يستعرض صفحات من نضال اليمنيين ضد الاحتلال
أخبار: طيران العدوان يقصف الحديدة بـ18 غارة
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوع
أخبار: مصدر عسكري يؤكد استمرار خروقات قوى العدوان
فنون ومنوعات: حسناء بلغارية تستولي على 4 مليارات دولار
أخبار: الأمم المتحدة: وفاة امرأة يمنية كل ساعتين بسبب الولادة
فنون ومنوعات: مذيع يحاول إقناع سمية الألفي بالعودة للتمثيل
محافظات: نجاحات طبية في مستشفى محلي بصنعاء
رياضة: الهلال بطلا لآسيا للمرة الثالثة في تاريخه
أخبار: شرف يدعو لحماية اليمنيين في كوريا الجنوبية
أخبار: مؤتمر تعز يدين الاعتداء على سيارة عبدالسلام عقلان
أخبار: اعلان نتائج إختبارات المعاهد الفنية وأوائل الجمهورية
عربي ودولي: انتخابات رئاسية في غينيا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019