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أخبار
المؤتمر نت - خلال اعلان جوائز اريج

فوز الصحافي اليمني اصيل سارية بجائزتي (اريج 2019)

المؤتمرنت- جميل الجعدبي -
فوز الصحافي اليمني اصيل سارية بجائزتي (اريج 2019)
اعلنت شبكة ( اريج - من اجل صحافة استقاصية عربية) فوز الصحافي اليمني، عضو الشبكة اليمنية للصحافة الاستقصائية" يمان" أصيل حسن سارية بجائزة أفضل تحقيق صحافي وسائط متعددة (الفئة المفتوحة)، وجائزة افضل تحقيق مرئي قصير، ضمن أفضل التحقيقات المنشورة عام 2019، والتي كشفت انتهاكات لحقوق الإنسان وقضايا فساد ذات صلة بمساعدات إغاثة إنسانية غير مطابقة للمواصفات تضر بالمستهلكين.

وأعلنت أريج أسماء الفائزين بجوائزها هذا العام في حفل ختام ملتقاها الثاني عشر؛ الاحد 24 نوفمبر الجاري، المنعقد في العاصمة الاردنية عمان بمشاركة عربية واسعة..

وفاز الزميل اصيل سارية بجائزة افضل تحقيق وسائط متعددة ( الفئة المفتوحة) عن تحقيقه المعنون بـ" إغاثة فاسدة بإشراف أممي"، والذي كشف عن تلقى يمنيين مساعدات إنسانية فاسدة عبر منظمات إغاثة دولية، فيما حصد المركز الثالث في جوائز افضل تحقيق مرئي قصير عن تقريره التلفزيوني القصير " الصراع على سقطرة"..

واعتبر الزميل اصيل سارية الجائزة إضافة جديدة للصحافيين اليمنيين والصحافة اليمنية بشكل عام ، وقال : "هذه الجائزة ستكون دافع للعمل أكثر وأكثر، لي وللصحفيين اليمنيين، من منطلق أن هناك جهات مثل أريج تكرّم أعمالهم وتقدّر جهودهم".

وحصد المصري أحمد الشامي جائزة أفضل تحقيق فئة الوسائط المتعددة (مضمار أريج) عن تحقيق “كليوبترا – صُنعت خارج مصر، فيما نال الجائزتين الثانية والثالثة على التوالي المصريان محمود الواقع عن تحقيق “صُنع في السجن” و فيولا فهمي عن تحقيق “حُكم القوّي”.
وحصد الجائزتين الثانية السوري عباس موسى عن تحقيق ” موت بمخلفات الحياة” فيما قطف العراقي ميزر فيّاض الجائزة الثالثة عن تحقيق “الحرب التي لا تنتهي”.

أما جائزة أفضل تحقيق مرئي قصير فذهبت إلى أحمد العصر من مصر عن تقريره: “إعتزال إجباري”، وحلّ في المركزين الثاني الموريتاني السالك زايد عن فيلمه “عقود الوهم”، حول طرق استغلال عاملات منازل موريتانيات في دول خليجية، فيما نال الجائزة الثالثة اليمني أصيل سارية عن تقريره “الصراع على سقطرة”.

وكانت لجنة التحكيم قرّرت تخصيص جوائز ضمن ثلاث فئات: متعددة الوسائط ومتلفزة للأريجيين إلى جانب فئة متعددة الوسائط لجميع المتنافسين خارج مظلة أريج.

وحسب اعلان (اريج) فقد اجتمعت اللجنة متعددة الجنسيات المؤلفة من خمسة أعضاء يوم الخميس في عمّان لاختيار الفائزين عن كل فئة، بعد غربلة 71 ترشيحا تقدمّوا للفوز بجوائز هذا العام. وتضم اللجنة الزملاء لؤي إسماعيل/ سوريا، هدى عثمان/ مصر، عبد الرحمن الشامي/ اليمن، وليد بطراوي/ فلسطين وفاطمة الشريف/ تونس.

رئيس اللجنة لؤي إسماعيل يتحدث عن صعوبة المفاضلة بين أعمال إستقصائية بدأ صانعوها العمل عليها قبل أشهر عديدة. ورأى إسماعيل -رئيس قسم البرامج في “بي بي سي” العربية أن معدّي هذه التحقيقات المحكمة “تعبوا في صنعها وغامروا وخاطروا حتى يضعوها بين أيدينا ونحكم عليها”. وأوضح أن “الفكرة تبدو غير عادلة، ولهذا يصعب على أي شخص أن يُصدر حكمه على ما بين يديه دون أن يشعر أنه يظلم هذا العمل أو ذاك”. وتمكنت اللجنة في النهاية من اختيار أفضل الأعمال ” الأقوى تحريرياً وفنياً… وأصدرنا قوائمنا”، حسبما أضاف.

وعلى مدى ثلاثة أيام، تابع قرابة 600 أريجي 80 جلسة حوارية وورشة تدريب فضلا عن اجتماعات تعارف وتشبيك تمحورت حول رقمنة الإعلام، تحصين المجتمعات ضد اقتحامات المنصّات الإلكترونية واستغلال بياناتها وخوارزمياتها في التأثير سياسيا على توجهات الرأي العام.








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