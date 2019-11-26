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المؤتمر نت - قالت الأمم المتحدة اليوم إنه تم الإبلاغ عن أكثر من مليون حالة يشتبه إصابتها بالكوليرا في اليمن

الأمم المتحدة: أكثر من مليون حالة اشتباه بالكوليرا في اليمن

المؤتمرنت -
الأمم المتحدة: أكثر من مليون حالة اشتباه بالكوليرا في اليمن
قالت الأمم المتحدة اليوم إنه تم الإبلاغ عن أكثر من مليون حالة يشتبه إصابتها بالكوليرا في اليمن، منذ العام 2018.

وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تغريدة على حساب مكتبها في اليمن على موقع "تويتر" أنها ساعدت مع شركائها خلال العام الجاري في تعليم أكثر من 27 ألف من اللاجئين واليمنيين حول حماية أنفسهم من الكوليرا، وكيفية التصرف عند ظهور أعراض المرض.

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية أبلغت عن وجود أكثر من مليون حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا في اليمن منذ عام 2018، دون أن تتطرق إلى تفاصيل أخرى حول الأمر.

و"الكوليرا" مرض يسبب إسهالا حادا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يتلق العلاج، والأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن 5 سنوات، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.








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