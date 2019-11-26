الثلاثاء, 26-نوفمبر-2019 الساعة: 10:27 م - آخر تحديث: 10:22 م (22: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
التحالف‮ ‬بين‮ ‬المؤتمر‮ ‬وأنصار‮ ‬الله‮ ‬هل‮ ‬أصبح‮ ‬قادراً‮ ‬على‮ ‬الحياة‮ ‬والفعل
يحيى علي نوري
أبورأس والراعي مسيرة نضال وتضحية
د. على محمد الزنم
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - أسقط المنتخب العراقي نظيره القطري (2-1)، في عقر داره، في المباراة الافتتاحية للنسخة الـ24 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم، التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في العاصمة الدوحة

العراق يهزم قطر في افتتاح "خليجي 24"

المؤتمرنت -
العراق يهزم قطر في افتتاح "خليجي 24"
أسقط المنتخب العراقي نظيره القطري (2-1)، في عقر داره، في المباراة الافتتاحية للنسخة الـ24 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم، التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في العاصمة الدوحة.

وتألق اللاعب الشاب محمد قاسم في الشوط الأول، وسجل هدفين في الدقيقتين 18 و28، ليصدم المنتخب القطري الذي دخل بكامل نجومه.

ومع مطلع الشوط الثاني، قلص عبد العزيز حاتم النتيجة لقطر في الدقيقة 49، لكنه صاحب الملعب لم يستطع تحقيق التعادل، ليتعرض للهزيمة أمام جماهيره.

وشارك المنتخب العراقي بغياب 7 من اللاعبين أساسيين، بسبب ارتباطهم مع أنديتهم خارج آسيا، ومع نادي الشرطة الذي خاض مباراة بكأس الأندية العربية، الاثنين.

ووضع المنتخب القطري نفسه في مأزق، حيث تنتظره مباراة قوية أمام الإمارات، سيودع فيها البطولة في حال تعرضه للهزيمة.

وتضم المجموعة الأولى في "خليجي 24" بالإضافة لقطر والعراق، منتخبا اليمن والإمارات.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: "سفاح الكنغر" يفلت من السجن
علوم وتقنية: العلم يكشف: لا جانب مظلما من القمر
ثقافة: المطرب السوري ذياب مشهور يبكي أثناء تكريمه
اقتصاد: الذهب يرتفع بفعل "شكوك" محادثات التجارة
رياضة: الليلة.. منتخبنا يلعب أولى مبارياته
أخبار: شرف: 30 نوفمبر ثمرة نظال وكفاح مسلح ضد المستعمر
عربي ودولي: 154 قتيل وحريج نتيجة زلزال ضرب ألبانيا
أخبار: ارتفاع أسعار الذهب
اقتصاد: تراجع أسعار النفط
أخبار: 19 غارة للعدوان على الحديدة واستهداف مدرسة بمأرب
عربي ودولي: الجيش السوري يسيطر على قرى في ادلب
علوم وتقنية: "واتس آب" تكشف عن 10 حيل سرية
أخبار: 9 صواريخ و20 مسيرة تدك معسكرات الغزاة بالمخا
رياضة: مدرب المنتخب: نسعى لتحقيق اول فوز يمني في خليجي ٢٤
رياضة: اتحاد الشطرنج يُقر تعيين محمد الأهجري أمينًا عامًا
أخبار: الأرصاد يصدر تحذير جديد للمواطنين
أخبار: شرف يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن
أخبار: تنبيه للمواطنين بمناطق هطول الأمطار ومجاري السيول
عربي ودولي: زلزال بقوة 5,2 درجة يضرب جنوبي الصين
أخبار: بن حبتور يستعرض صفحات من نضال اليمنيين ضد الاحتلال
أخبار: طيران العدوان يقصف الحديدة بـ18 غارة
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوع
أخبار: مصدر عسكري يؤكد استمرار خروقات قوى العدوان
فنون ومنوعات: حسناء بلغارية تستولي على 4 مليارات دولار
أخبار: الأمم المتحدة: وفاة امرأة يمنية كل ساعتين بسبب الولادة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019