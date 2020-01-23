المؤتمرنت -

الامانة العامة تشدد على اتخاذ الاجراءات بحق المسيئين للمؤتمر

عقدت الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لها برئاسة الاستاذ غازي أحمد علي محسن صباح اليوم الاربعاء بالعاصمة صنعاء.



وناقشت الامانة العامة عددا من القضايا وفي مقدمتها التصعيد من قبل قوى العدوان ومساعيهم لتركيع شعبنا اليمني مؤكدة ان كل هذه المحاولات ستبوء بالفشل بفضل صمود شعبنا وتضحياته.



كما وقفت الامانة العامة امام ما يقوم به بعض الاشخاص المحسوبين على المؤتمر في الخارج والذين يسيئون للمؤتمر بمواقفهم المؤيدة لتحالف العدوان مشددة على اهمية اتخاذ هيئة الرقابة التنظيمية الاجراءات العقابية بحقهم وفقا للنظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه.



وجددت التأكيد على ان موقف المؤتمر المقاوم للعدوان الغاشم والحصار الظالم موقف مبدئي وثابت باعتبار ذلك واجب تفرضه قيم الولاء والانتماء الوطني.



الى ذلك ناقشت الامانة العامة خطة العمل التنظيمي وتوجهاته للعام الجاري وفقا لما قدمته قطاعات ودوائر الامانة العامة وقدمت بشانها عددا من الملاحظات.



وكانت الامانة العامة استمعت لمحضر اجتماعها السابق واقرته.