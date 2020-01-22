المؤتمرنت -

العواضي يعزي بوفاة اللواء الركن يحيى معصار

بعث الامين العام المساعد للقطاع التنظيمي بالمؤتمر الشعبي العام الأستاذ ياسر العواضي، برقية عزاء ومواساة بوفاة اللواء الركن يحيى علي معصار، جاء فيها:



الأخ الدكتور/ خالد يحيى معصار عضو مجلس النواب

وإخوانـه وكافــة آل معصار المحترمون



ببالغ الحزن وعميق الأسى تلقينا نبأ وفاة والدكم المرحوم اللواء الركن يحيى علي معصار، الذي توفاه الله بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني المخلص في سلك القوات المسلّحة، حيث كان من رجالات الثورة اليمنية 26 سبتمبر وكانت له إسهامات بارزة في الدفاع عن مكاسبها واهدافها كما كان المرحوم من الشخصيات الاجتماعية المرموقة والمعروفة بأداء الواجب الانساني والاجتماعي والوطني.



إننا ونحن نشاطركم أحزانكم وآلامكم في هذا المصاب الجلل نعبر لكم عن خالص التعازي وصادق المواساة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهمكم جميعاً الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون.





اخوكم/ ياسر احمد سالم العواضي

الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام