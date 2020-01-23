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أمين عام المؤتمر يرأس اجتماعا للهيئة الشوروية ويشيد بمواقف اعضائها

رأس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد علي اجتماعا للهيئة الشوروية للمؤتمر صباح اليوم الخميس بالعاصمة صنعاء .



ونقل الامين العام لاعضاء الهيئة الشوروية تحيات رئيس المؤتمر الشيخ صادق امين ابوراس واشادته بمواقفهم الوطنية والتنظيمية، وانحيازهم الى موقف شعبهم وتنظيمهم في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الظالم ورفض كل المؤامرات التي تستهدف الوحدة اليمنية وتمزيق وتجزئة الوطن .



واستعرض الاستاذ غازي احمد علي محسن المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية مشيرا الى ان اعضاء الهيئة الشوروية يمثلون خلاصة التجربة الادارية للدولة ويجب ان يتم الاستفادة من خبراتهم في تقويم مسار العمل السياسي والاداري والتنفيذي.



واستعرض الاجتماع تقريرا عن نشاط الهيئة الشوروية للعام الماضي 2019م على المستويين التنظيمي والوطني وما قامت به الهيئة من جهود على مستوى اداء مجلس الشورى بشكل عام.



كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المتصلة بتطوير اداء الهيئة خلال المرحلة القادمة واتخذ بشانها القرارات المناسبة .