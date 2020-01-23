المؤتمرنت -

خروقات جديدة بالحديدة وغارات متواصلة

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن طيران العدوان 21 غارة على مديرية نهم ومحافظة الجوف خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن عدداً من منازل المواطنين تضرر نتيجة قصف مدفعي وصاروخي للغزاة والمرتزقة على منطقتي الفازة والجبلية بمديرية التحيتا.



وأفاد المصدر أن قوى العدوان نفذت عملية تسلل فاشلة شرق مدينة التحيتا ترافقت مع استهداف مكثف بالمدفعية والرشاشات.



وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان نفذت تمشيطاً بمختلف الأسلحة وقذائف الهاون على شارع الـ 50 بمدينة الحديدة، كما مشطت بكثافة على حيس برشاشات عيار 14 و12.



واستحدثت جرافة عسكرية تابعة لقوى العدوان تحصينات بقرية الشرف في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي.



وفي محافظة صعدة استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 19 غارة على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وغارتين على منطقة عنبرة بمديرية المتون في محافظة الجوف.