المؤتمرنت -

الأرصاد ينبه المواطنين بالإبتعاد عن مجاري السيول

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية وأجزاء من السواحل الجنوبية الغربية والغربية خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وأكد المركز في نشرته الجوية اليوم حالة عدم استقرار تشهدها معظم المحافظات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية والصحاري والسواحل الغربية والجنوبية الغربية.



وأشار إلى هطول أمطار منذ يوم أمس على بعض المحافظات الجبلية والسواحل الجنوبية والغربية تراوحت بين المتوسطة والخفيفة.



ونبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من الأمطار وعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول.



وحذر سائقي المركبات في الطرق الجبلية من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار وتشكل الشابوة والضباب.