المؤتمرنت -

غريفيث: اليمن عانى بما فيه الكفاية ويجب الدفع للسلام

قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إن اليمن عانى بما فيه الكفاية ويجب دفع عملية السلام إلى الأمام.



وعبر المبعوث الأممي في بيان عن قلقه إزاءَ التصعيد الأخير في مستوى العنف في اليمن والذي أسفر عن مقتل الكثير من المدنيين.



وأضاف "يجب أن نعمل جميعًا على دفع عملية السلام إلى الأمام، وليس إعادتها إلى الوراء".



وأكد غريفيث إن خفض التصعيد له دورًا حاسمًا في استدامة التقدم الذي تم إحرازه فيما يخص التهدئة".



ودعا جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتهدئة الأنشطةِ العسكريةِ.. مؤكدا على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ المبادرات التي اتخذوها سابقًا للتهدئة وتعزيزها.