المؤتمرنت -

أضرار كبيرة في منازل ومزارع المواطنين بالحديدة

وقعت أضرار كبيرة في منازل ومزارع المواطنين بمحافظة الحديدة جراء استهدافها من قبل قوى العدوان في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان استهدفت مطار الحديدة الدولي بالرشاشات، كما استهدفت بالرشاشات المختلفة مناطق متفرقة من مديرية حيس.



وأكد المصدر أن أضراراً كبيرة لحقت بمزارع ومنازل المواطنين نتيجة أكثر من 20 قذيفة أطلقها الغزاة والخونة على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، كما استهدفوا المنطقة بكثافة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة



وذكر المصدر أن قوى العدوان أطلقت 14 قذيفة واستهدفت بالرشاشات الثقيلة جنوب وشرق مدينة التحيتا، كما قصفت قرية الشجن في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة بـ 11 قذيفة مدفعية.



وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.



وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن تسع غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء.