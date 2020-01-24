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المؤتمر نت - اجتاحت أسراب هائلة من الجراد، لليوم الرابع على التوالي مناطق واسعة في محافظتي تعز وإب

أسراب الجراد تجتاح مناطق واسعة في تعز وإب

المؤتمرنت -
أسراب الجراد تجتاح مناطق واسعة في تعز وإب
اجتاحت أسراب هائلة من الجراد، لليوم الرابع على التوالي، مناطق واسعة في محافظتي تعز وإب، (وسط اليمن).

وذكر شهود عيان في تعز، ان الجراد ينتشر في مناطق غرب وشمال المدينة وسط غياب تام للجهات المختصة في مكافحتها. في حين أفادت مصادر محلية في إب لـ المؤتمرنت، وصول أسراب من الجراد إلى عدد من مناطق بالمحافظة من بينها مديرية مذيخرة والعدين والفرع والحزم وأجزاء متفرقة من مديرية القفر ومديريات آخرى تابعة للمحافظة.

وفي السياق ذاته، طالب عدد من الاهالي، في تلك المناطق التي غزتها اسراب الجراد، من الجهات المختصة سرعة التدخل وتنفيذ حملات مكافحة واسعة للجراد، التي اتلفت محاصيلهم الزراعية.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من أن الجراد سيشكل أكبر تهديد للإنتاج الزراعي في اليمن بسبب تكاثره المستمر. وقالت: إنه يمكن أن يلحق أضرارا بالغلال الزراعية الموسمية والاقتصادات المحلية بما يؤثر على الأمن الغذائي وسبل عيش السكان في البلاد.








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