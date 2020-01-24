المؤتمرنت -

توقعات بهطول أمطار على عدة محافظات يمنية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار بالأجواء الغائمة التي يصاحبها هطول أمطار متفاوتة الشدة على المحافظات الجبلية والسواحل الغربية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وأكد المركز في نشرته الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار بالأجواء في أجزاء من الهضاب الداخلية والسواحل الجنوبية والتي قد تمتد إلى المناطق الصحراوية الداخلية خلال ساعات المساء.



ونبه المركز المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من التواجد في بطون الأدوية ومجاري السيول، كما نبه سائقي المركبات على الطرق الجبلية بأخذ الحيطة من تدني الرؤية الأفقية بسبب الأمطار وتشكل الشابورة والضباب.



وحذر الصيادين ومرتادي البحر من اضطرابات البحر وارتفاع الموج جنوب البحر الأحمر وغرب خليج عدن ومدخل باب المندب.



وهطلت أمس الخميس، أمطار متفرقة، وحتى ظهر اليوم، على بعض المحافظات الجبلية في عمران والمحويت وصنعاء وبعض السواحل الجنوبية في أبين والغربية في تعز، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة.