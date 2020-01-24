المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يواسي آل قاطن

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / علي عبدالله قاطن، والذي وافاه الآجل بعد حياة حافلة بالعمل الوطني المخلص الذي سخّره لخدمة الوطن والمجتمع.



وأعرب رئيس المؤتمر الشعبي العام عبر البرقية عن تعازيه وعظيم مواساته لأبناء الفقيد مطهر وفضل وعادل وبقية أفراد الأسرة وكافة آل قاطن ، بهذا المصاب.. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون".

