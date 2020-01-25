المؤتمرنت -

هزاع يلتقي بممثل حركة حماس ويؤكد موقف المؤتمر الداعم للشعب الفلسطيني

التقى الاستاذ يونس هزاع نائب رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي العام بالقائم باعمال ممثل حركة المقاومة الفلسطينية حماس في اليمن السيد معاذ ابوشمالة صباح اليوم في العاصمة صنعاء .



وفي اللقاء نقل هزاع تحيات رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس لقيادة حماس واشادته بالمقاومة الفلسطينية للعدو الصهيوني .



واكد نائب رئيس الدائرة السياسة ثبات موقف المؤتمر الداعم والمساند للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .



واوضح ان قضية فلسطين هي قضية الشعب اليمني وقضية المؤتمر وانه رغم العدوان والحصار فإن ذلك لن يثنينا عن دعم ومساندة القضية الفلسطينية لانها قضية الامة العربية كلها .



من جانبه استعرض القائم باعمال ممثل حركة حماس معاذ ابوشمالة المستجدات على الساحة الفلسطينية وما يجري في مواجهة العدو الصهيوني .



واشاد ابو شمالة بمواقف المؤتمر الشعبي العام الداعمة للشعب والقضية الفلسطينية وقال تربطنا علاقة جيدة بالمؤتمر الشعبي العام و المؤتمر له اسهامات لا تنسى في دعم الشعب الفلسطيني ولا ينكرها الا جاحد .



حضر اللقاء من جانب المؤتمر الاسناذ خالد الفقيه رئيس دائرة العلاقات العامة والاستاذ احمد صلاح نائب رئيس دائرة الخدمات ومن جانب حماس عمر السباغي مدير المكتب وعبدالله هادي المسؤول السياسي بمكتب حماس وخالد قاسم المسؤول الاعلامي وعادل سنان.