المؤتمرنت -

شهداء وجرحى بنيران سعودية في صعدة

واصلت قوى العدوان تصعيدها لخروقات وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة واستهداف محافظة صعدة ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 4 آخرين، فيما شن الطيران غارات على محافظتي عمران والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال مصدر عسكري إن طفلاً استشهد وأصيب مواطن نتيجة قصف للغزاة على منطقة 7 يوليو السكنية بمدينة الحديدة، وقصفت قوى العدوان بسبع قذائف هاون منازل وممتلكات المواطنين في شارع الـ 50.



وذكر المصدر أنه تم إفشال محاولة تقدم لقوى العدوان جنوب قرية القرشية في مديرية التحيتا ترافقت مع قصف مكثف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.



وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان استهدفت بـ 27 قذيفة مدفعية منطقة الفازة وبالرشاشات المتوسطة منطقة الجبلية بمديرية التحيتا ما أدى إلى أضرار في منازل ومزارع المواطنين.



ونفذت قوى العدوان تمشيط مكثف بالرشاشات المختلفة على مزرعة الحاشدي في كيلو16 بمديرية الدريهمي.



وأكد المصدر استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارة شرق مديرية المتون بمحافظة الجوف، وثلاث غارات على مديرية ذيبين بمحافظة عمران.