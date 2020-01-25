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المؤتمر نت - كشفت دانييلا كريل أخصائية التغذية في مركز المستهلك في بافاريا، قائمة بالمواد الغذائية المفيدة التي يسبب الإفراط بتناولها أضرارا للجسم

ما المواد الغذائية التي تسبب اضطرابات هرمونية؟

المؤتمرنت -
ما المواد الغذائية التي تسبب اضطرابات هرمونية؟
كشفت دانييلا كريل أخصائية التغذية في مركز المستهلك في بافاريا، قائمة بالمواد الغذائية المفيدة التي يسبب الإفراط بتناولها أضرارا للجسم.

ويفيد موقع Focus.de، بأنه وفقا للخبيرة، تحتوي المعلبات على مادة الليكوبين المضادة للأكسدة، التي تساعد على تعزيز منظومة المناعة في الجسم، وتخفيض خطر الإصابة بالسرطان، ولكن العلبة بحد ذاتها قد تكون خطرة على الصحة.

وقالت موضحة، غالبا توجد في الغلاف الداخلي للعلبة مادة بيسفينول А (ثنائي الفينول أ)، التي عند اختلاطها بالمادة الغذائية، تسبب اضطرابات هرمونية في الجسم. لذلك تقترح الخبيرة استخدام معلبات في مرطبانات زجاجية فقط لتجنب هذا الضرر.

وتشير الخبيرة، إلى أن الأسماك وخاصة التونة، تحتوي على عنصر الزئبق، إضافة إلى المواد الغذائية المفيدة للجسم. كما تضاف المضادات الحيوية في تغذية سمك السلمون.

وتضيف الخبيرة الألمانية، أنه يوجد في الأرز عنصر الزرنيخ، وأن نسبة صغيرة منه مضرة للأوعية الدموية وتسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، وأما نسبة كبيرة منه فتزيد من خطر أمراض السرطان. كما أن الزرنيخ يمكن أن يصل إلى المواد الغذائية عن طريق الأسمدة والمياه.

وتنصح كريل، بتناول الأرز البني بدلا من الأرز الأبيض، لأن الأخير عمليا خال من المواد المفيدة للجسم.

المصدر: نوفوستي








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