المؤتمرنت -

منظمة دولية تكافح الكوليرا بأدوية منتهية الصلاحية

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة صنعاء شاحنتين تحملان 66 طنا و680 كيلو جراماً من الأدوية منتهية الصلاحية مقدمة من إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة كانت على وشك توزيعها للمستشفيات.



وأوضح مكتب الصحة بالمحافظة أن هذه الأدوية خاصة بمرض الكوليرا، مشيراً إلى أن الفحوص المخبرية أكدت أنها غير مطابقة للمواصفات علاوة على انتهاء صلاحية استخدامها كما هو مدون على كل علبة من الأدوية وتؤدي إلى تفاقم المرض.



وحسبما اوردته صحيفة (الثورة) فقد أكدت الأجهزة الأمنية أنها لن تدخر جهداً في سبيل حماية المواطن اليمني من كل ما يمس أمنه وصحته وحياته.



وتأتي هذه المخالفة في إطار المخالفات التي تتعمد ارتكابها بعض المنظمات الدولية مستهدفة صحة وحياة الإنسان اليمني متسترة بغطاء أممي وبدعوى أنها تقدم مساعدات إنسانية للشعب اليمني المحاصر والمعتدى عليه.

