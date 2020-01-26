المؤتمرنت -

استمرار خروقات قوى العدوان بالحديدة

استمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما شن الطيران غارات على محافظة الجوف.



وذكر مصدر عسكري أن قصفاً مدفعياً لقوى العدوان استهدف مناطق متفرقة من شارع الـ50 بمدينة الحديدة.



أوضح المصدر أن قوى العدوان استهدفت بـ 12 قذيفة مدفعية وبالأسلحة الرشاشة مزارع ومنازل المواطنين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، كما استهدفت بالرشاشات مناطق متفرقة شمال وشرق مديرية حيس.



وأشار المصدر إلى إحراق عدد من منازل المواطنين في قرية الشجن بأطراف مدينة الدريهمي المحاصرة جراء قصف قوى العدوان لها بأكثر من 30 صاروخ كاتيوشا وقذيفة مدفعية، كما تم استهداف مدينة الدريهمي المحاصرة بقذائف المدفعية.



وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن غارتين شرق مديرية المتون بمحافظة الجوف.