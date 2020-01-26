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المؤتمر نت - رأس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، اجتماعاً للجنة الإعلامية للمؤتمر، خُصص لمناقشة أخر المستجدات على الساحة التنظيمية والوطنية

الأمين العام يرأس اجتماعاً للجنة الإعلامية

المؤتمرنت -
الأمين العام يرأس اجتماعاً للجنة الإعلامية
رأس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، اجتماعاً للجنة الإعلامية للمؤتمر، خُصص لمناقشة أخر المستجدات على الساحة التنظيمية والوطنية.

وناقش الاجتماع العديد من القضايا المتصلة بتطوير الأداء الإعلامي لوسائل إعلام المؤتمر الشعبي العام في ضوء توجيهات قيادة المؤتمر ممثلةً برئيسه الشيخ صادق أمين ابوراس، وتأكيداته المستمرة على مقارعة العدوان وفضح الكوارث التي يتسبب بها للشعب اليمني والحرص على تماسك الجبهة الداخلية للقوى المناهضة للعدوان.

وأكدت اللجنة الإعلامية على ما جاء في الاجتماع الاخير للأمانة العامة للمؤتمر والقاضي بضرورة اتخاذ الإجراءات التنظيمية بحق المسيئين للمؤتمر الشعبي العام وفقاً للنظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه.

كما ناقشت اللجنة الإعلامية عدداً من التقارير الخاصة بتطوير الأداء الإعلامي لوسائل إعلام المؤتمر المرئية والمطبوعة والالكترونية واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

هذا وكانت اللجنة استمعت إلى محضر اجتماعها السابق وأقرته.








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