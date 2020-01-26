المؤتمرنت -

الأمين العام وأعضاء اللجنة الإعلامية يزورون قناة اليمن اليوم ويُشيدون بأدائها

زار الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، ومعه أعضاء اللجنة الإعلامية للمؤتمر قناة اليمن اليوم الفضائية صباح اليوم الأحد.



وأطلع الأمين العام ومعه أعضاء اللجنة الإعلامية على التجهيزات والتحديثات التي تمت في القناة على مستوى البنية التحتية والمعدات الخاصة بالعمل.



وأستمع الأمين العام وأعضاء اللجنة الإعلامية إلى شرح مفصل من قبل الأستاذ محمد العميسي المدير العام التنفيذي للقناة عن ما شهدته القناة من تغييرات وتطويرات على المستوى الفني والإداري والتجهيزات الخاصة بالبث، مشيراً إلى أن عملية التطوير التي تمر بها القناة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلةً بالشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، والأمين العام الأستاذ غازي أحمد علي، والخاصة بتطوير أداء وسائل الإعلام المؤتمرية لتؤدي دورها الإعلامي التنظيمي والوطني على الوجه المطلوب.



وأشار العميسي إلى أن قناة اليمن اليوم قناة وطنية تؤدي دورها في مناهضة العدوان وفضح جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب اليمني، وتوثيق هذه الجرائم وإظهارها للرأي العام المحلي والدولي وبشكل مهني وفق رؤى إعلامية متطورة.



وأوضح العميسي أن القناة ستشهد خلال الفترة القادمة نقلة نوعية على مستوى الأداء البرامجي من خلال جملة من البرامج الجديدة التي ستضاف إلى الخارطة البرامجية للقناة وبما يواكب الوضع الراهن على المستوى المحلي وينقل الواقع بتفاصيله الدقيقة خصوصاً في مجال إيضاح الاثار والكوارث الانسانية المترتبة على العدوان والحصار الظالم ودعم أداء مؤسسات الدولة ومواجهة الفساد.



هذا وقد أشاد الأمين العام وأعضاء اللجنة الإعلامية بالتطور الذي شهدته قناة اليمن اليوم على مستوى الشكل والمضمون، مؤكدين أن قناة اليمن اليوم تؤدي دورها التنظيمي والوطني بالشكل الذي يجسد توجهات ومواقف المؤتمر الشعبي العام التنظيمية والوطنية، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لقيادة وكوادر القناة على جهودهم، حاثين إياهم على بذل المزيد من الجهود لتطوير العمل خلال الفترة القادمة.

