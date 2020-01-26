المؤتمرنت -

أمين عام المؤتمر يُشيد بأداء (الميثاق، المؤتمرنت، المركز الإعلامي)

قام الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، ومعه الأستاذ طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية، والأستاذ فؤاد الكميم رئيس الدائرة المالية، والأستاذ هادي القهالي نائب رئيس الدائرة المالية، بزيارة لمقر صحيفة الميثاق، والمركز الإعلامي، والمؤتمرنت، ظهر اليوم الأحد.



واستمع الأمين العام والقيادات المؤتمرية من رئيسي التحرير الأستاذ يحيى نوري، والأستاذ عبدالملك الفهيدي، إلى شرح مفصل حول طبيعة الأوضاع في كل من صحيفة الميثاق، المركز الإعلامي، المؤتمرنت، وآلية العمل التي تتم وفقاً لخطط قيادة المؤتمر وتوجهاتها وتوجيهاتها في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الظالم والحرص على وحدة الجبهة الداخلية.



وأكد نوري والفهيدي أن العمل الإعلامي في صحيفتي الميثاق والمؤتمرنت والمركز الإعلامي، يولي الجانب التنظيمي الأهمية والأولوية في عملية التغطية الإعلامية، بالاضافة إلى القضايا الوطنية والدفاع عن وحدة وسيادة واستقرار اليمن ومواجهة المؤامرات التي تستهدفها من قبل قوى العدوان ومرتزقتهم، وأيضاً مواجهة المخططات الرامية إلى استهداف المؤتمر الشعبي العام ووحدته التنظيمية بقيادة الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، وذلك وفقاً لأداء مهني ولغة إعلامية رصينة.



واستعرض الفهيدي ونوري الافكار والمقترحات الخاصة بتطوير العمل خلال الفترة القادمة.



هذا وأشاد الأمين العام والقيادات المؤتمرية التي رافقته بأداء صحيفتي الميثاق والمؤتمرنت والمركز الإعلامي، وثبات وصمود قيادتهم وكوادرهم في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ووفائهم التنظيمي وولائهم لوطنهم وشعبهم، في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الظالم.

