الأحد, 26-يناير-2020 الساعة: 10:42 م - آخر تحديث: 10:20 م (20: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
2020م‮ ‬عام‮ ‬المصالحة‮ ‬الوطنية
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - قام الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، ومعه الأستاذ طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية، والأستاذ فؤاد الكميم رئيس الدائرة المالية، والأستاذ هادي القهالي نائب رئيس الدائرة المالية، بزيارة لمقر صحيفة الميثاق، والمركز الإعلامي، والمؤتمرنت، ظهر اليوم الأحد

أمين عام المؤتمر يُشيد بأداء (الميثاق، المؤتمرنت، المركز الإعلامي)

المؤتمرنت -
أمين عام المؤتمر يُشيد بأداء (الميثاق، المؤتمرنت، المركز الإعلامي)
قام الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، ومعه الأستاذ طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية، والأستاذ فؤاد الكميم رئيس الدائرة المالية، والأستاذ هادي القهالي نائب رئيس الدائرة المالية، بزيارة لمقر صحيفة الميثاق، والمركز الإعلامي، والمؤتمرنت، ظهر اليوم الأحد.

واستمع الأمين العام والقيادات المؤتمرية من رئيسي التحرير الأستاذ يحيى نوري، والأستاذ عبدالملك الفهيدي، إلى شرح مفصل حول طبيعة الأوضاع في كل من صحيفة الميثاق، المركز الإعلامي، المؤتمرنت، وآلية العمل التي تتم وفقاً لخطط قيادة المؤتمر وتوجهاتها وتوجيهاتها في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الظالم والحرص على وحدة الجبهة الداخلية.

وأكد نوري والفهيدي أن العمل الإعلامي في صحيفتي الميثاق والمؤتمرنت والمركز الإعلامي، يولي الجانب التنظيمي الأهمية والأولوية في عملية التغطية الإعلامية، بالاضافة إلى القضايا الوطنية والدفاع عن وحدة وسيادة واستقرار اليمن ومواجهة المؤامرات التي تستهدفها من قبل قوى العدوان ومرتزقتهم، وأيضاً مواجهة المخططات الرامية إلى استهداف المؤتمر الشعبي العام ووحدته التنظيمية بقيادة الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، وذلك وفقاً لأداء مهني ولغة إعلامية رصينة.

واستعرض الفهيدي ونوري الافكار والمقترحات الخاصة بتطوير العمل خلال الفترة القادمة.

هذا وأشاد الأمين العام والقيادات المؤتمرية التي رافقته بأداء صحيفتي الميثاق والمؤتمرنت والمركز الإعلامي، وثبات وصمود قيادتهم وكوادرهم في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ووفائهم التنظيمي وولائهم لوطنهم وشعبهم، في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الظالم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: قصة حب عجوز بريطانية وشاب مصرى
رياضة: مانشستر سيتي يسحق فولهام برباعية
فنون ومنوعات: حب يتكلل بالزواج.. والسبب "رقم خاطئ"
عربي ودولي: اليابان تؤكد رابع حالة إصابة بفيروس كورونا
محافظات: إجراء 7 آلاف جلسة غسيل كلوى بالمحويت
علوم وتقنية: في أقل من دقيقة.. أمن نفسك من هاكرز الواتساب
أخبار: 17 غارة لطيران العدوان على صنعاء والجوف
أخبار: استمرار خروقات قوى العدوان بالحديدة
أخبار: منظمة دولية تكافح الكوليرا بأدوية منتهية الصلاحية
أخبار: هزاع يلتقي بممثل حركة حماس ويؤكد موقف المؤتمر الداعم للشعب الفلسطيني
عربي ودولي: جريمة بشعة تهز مصر
رياضة: فالنسيا يهزم برشلونة ويمنح هدية لريال مدريد
فنون ومنوعات: "حيلة غريبة" من رجل للانفصال عن محبوبته
علوم وتقنية: ما المواد الغذائية التي تسبب اضطرابات هرمونية؟
رياضة: أهلي صنعاء يناقش مشاركته بالدوري التنشيطي
عربي ودولي: إصابة 15 خلال تفريق الأمن لمتظاهرين ببغداد
اقتصاد: الذهب يبلغ ذروته بأسبوعين
عربي ودولي: الصين تعلن حالة الطوارئ القصوى
علوم وتقنية: وصفات منزلية لعلاج هذا المرض الشائع
علوم وتقنية: كويكب محتمل الخطورة يقترب من الأرض
أخبار: شهداء وجرحى بنيران سعودية في صعدة
أخبار: رئيس المؤتمر يواسي آل قاطن
أخبار: الهجرة الدولية: علاج 900 حالة كوليرا في اليمن
عربي ودولي: زلزال قوي يضرب تركيا وسوريا والعراق
أخبار: توقعات بهطول أمطار على عدة محافظات يمنية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020