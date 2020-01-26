المؤتمرنت -

قيادات مؤتمرية تطمئن على صحة رئيس فرع المؤتمر بالمحويت

قام الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، والأمين العام المساعد جابر عبدالله غالب، والأستاذ عزام صلاح عضو اللجنة العامة، رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر، والاستاذ يحيى غوبر والاستاذ حمود عباد عضوي اللجنة العامة واعضاء مجلس النواب الاستاذ احمد شايع والاستاذ عبده ردمان والاستاذ محمد سوار بزيارة للقيادي المؤتمري الشيخ محمد ابوعلي رئيس فرع المؤتمر بمحافظة المحويت، والاطمئنان على صحته.



ونقل الأمين العام وقيادات المؤتمر للقيادي المؤتمري ابوعلي تحيات الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، مشيدين بمواقف أبوعلي الوطنية والتنظيمية وكونه أحد القيادات المؤتمرية التي كانت ولا تزال تقدم أروع صور الولاء الوطني والوفاء التنظيمي، متمنيين له موفور الصحة والعافية.



من جانبه عبر رئيس فرع المؤتمر بالمحويت الشيخ محمد أبوعلي عن شكره وتقديره للأمين العام والقيادات المؤتمرية على زيارتهم الكريمة والاطمئنان على صحته، وقال باسمي وباسم مشائخ ورجال وقيادات المؤتمر في محافظة المحويت نرحب بكم وعبركم ننقل تحياتنا لقيادة المؤتمر ممثلة بالشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام على اهتمامكم ورعايتكم بكوادركم وقياداتكم المؤتمرية وسنظل أوفياء للمؤتمر وللوطن.

